رئيس الوزراء يشارك فى احتفال السفارة الكويتية بالعيد الوطنى

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفقة عدد من الوزراء، في احتفال أقامته سفارة دولة الكويت بالقاهرة، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى التاسعة والعشرين لعيد التحرير.وهنأ رئيس الوزراء، خلال الاحتفال، السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى القاهرة، بهذه المناسبة، متمنيًا أن يعيدها الله على دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبًا، بالخير والأمن والرخاء، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الكويتية تعدُ نموذجًا للعلاقات الثنائية المُتميزة، في ظل روح الإخاء السائدة، والروابط المشتركة، والسعي الدائم لتدعيم علاقات التعاون، لا سيما في المجال الاقتصادي، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وفى كلمته، أكد السفير الكويتي محمد صالح الذويخ، على عمق الروابط والعلاقات المتينة التي تربط بين مصر والكويت، قيادة وحكومة وشعبًا، وعلى التعاون المشترك في مختلف المجالات، موجها الشكر إلى رئيس الوزراء، والوزراء، والحضور، على مشاركتهم في هذه الاحتفالية.