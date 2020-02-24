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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض فيلم «هذه ليلتى» بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:24 م
فيلم هذه ليلتي
فيلم هذه ليلتي
محمد مجدي
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يعرض فيلم هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان ضمن عروض قسم بانوراما الأفلام المصرية القصيرة في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والذي سينطلق في الفترة من 6 مارس حتى 12.

وذلك بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، ومؤخرا شارك الفيلم في مهرجان كليرمون فيران الدولي ضمن عروض برنامج وجهات نظر إفريقية ومهرجان تشاناي الدولي للأفلام القصيرة في دورته السابعة.

يذكر أن الفيلم قد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبى- اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لإحدى مناطق القاهرة الراقية، فيواجهان معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر تعاونا إنتاجيا بين شركتي ريد ستار وS Production، وفيلم كلينك إكسبريس.

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