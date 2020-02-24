البابا تواضروس يضع 3 مفاتيح لنجاح خدمة الكاهن

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط ببدء الصوم المقدس، قائلا: أهنئكم لأننا نبدأ رحلة يسميها الآباء رحلة التوبة وأنها الفترة المقدسة لكي ما يراجع الإنسان نفسه ويفحص ذاته ويقدم توبة عن كل خطأ لكي ما يستحق أن يفرح مع المسيح في قيامته.وتابع البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته في رسامة الكهنة الجدد بالأنبا بيشوي: في هذا اليوم قدم 25 شابا من الشمامسة بعد أن ذكوا من كنائسهم وإيبارشياتهم لكي ما يصيروا كهنة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وخارج مصر، مضيفا: لكى ماينجح الكاهن في خدمته يجب أن يكون معه ثلاثة مفاتيح، فالمفتاح الأول للنجاح هو اهتمامه ورعايته ومحبته هذا هو مفتاح نجاحه في خدمته أن يكون راعيًا بالحقيقة وأن يهتم بافتقاد أبنائه.وأضاف البابا تواضروس الثاني: "أما المفتاح الثاني في خدمة الكاهن فهو مفتاح القلوب، وأبوتك هي التي تفتح لك القلوب.وتابع البابا تواضروس: أما المفتاح الثالث فهو مفتاح الملكوت وهو أمانتك وتوبتك فالكاهن والراعي إن لم يكن أمينًا لا يكون له نصيب في السماء.واختتم البابا تواضروس الثاني، عظته قائلا: هذا اليوم يا أحبائي سوف يصير فيه كهنة يخدمون في القاهرة وفي المحلة الكبرى ومجموعة كبيرة من الآباء سوف يخدمون في عدة دول في آسيا وإفريقيا وأستراليا يخدموا الأسر القبطية ويخدمون أيضا الكرازة، ويحتاج الأمر أن نصلي من أجلهم فالكاهن لا يستطيع أن ينجح في خدمته إلا بالصلاة، فصلوا دائمًا من أجل الأباء لأجل الله يبارك خدمتهم ليخدموا بالروح والحق ويستمرون في خدمتهم للنفس الأخير.