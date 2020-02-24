هونج كونج تحذر من السفر إلى كوريا الجنوبية

حذرت هونج كونج، اليوم الإثنين، من السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.وأعلنت سلطات هونج كونج عن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 72 حالة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس فى إيران إلى 18 حالة وفاة، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، وكان مسئولو الصحة في هونج كونج قد أعلنوا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد وصل إلى 69 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، أنه تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة 833 حالة، حسب ما نقلته قناة العربية.وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل إصابة 161 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.كما أعلنت عن وفاة شخص آخر بسبب فيروس كورونا، ما يزيد العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 7 أشخاص.وحذرت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، من تفشي فيروس "كورونا المستجد" في جميع أرجاء البلاد، حال عدم تمكنها من السيطرة عليه في مدينة دايجو الكبرى، التى رفعت مستوى حالة التأهب لمعالجة الأزمة إلى أعلى المستويات "خطير".