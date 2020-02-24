فريد: الاستثمار بالبورصة أقصر طرق التمويل للنمو الاقتصادى

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تلقت عددًا من الاستفسارات بعد بدء الحملة الترويجية للبورصة المصرية، التى حملت عنوان "معاك سهم.. تبقى شريك" من عدة محافظات على مستوى الجمهورية للاستثمار بالبورصة.أضاف فريد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تدشين الحملة الإعلامية جاء في إطار سعي إدارة البورصة لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بالبورصة وأساسيات الاستثمار بها، خاصة أن الإدارة عقدت عدة لقاءات على مدار العامين الماضيين من خلال التواصل مع مجتمع الأعمال المتمثل فى جمعيات المستثمرين والاتحادات المختلفة لجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة.وذكر رئيس البورصة أن الادخار والاستثمار التراكمى طويل الأجل من خلال أسواق رأس المال أحد البدائل الاستثمارية لصغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار وليس لديهم وقت كافٍ للمتابعة والتعلم بالتفاصيل فنيات الاستثمار في الأسهم، بشرط أن تكون تلك الأموال فائضة عن احتياجاته الأساسية.وحسب رئيس البورصة، فإن زيادة معدلات الادخار والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية من شأنها أن تدعم معدل الادخار القومى الذي يسهم في توفير التمويل اللازم لتحقيق نمو قوي ومستدام للاقتصاد المصري.وأشار فريد إلى أن الفترة الماضية شهدت إدراج عدد من الأدوات والمالية والآليات لاول مرة بالبورصة منذ تدشينها، مثل الشورت سيلينج وصانع السوق، فضلا عن إدخال بعض النماذج المالية للتسهيل على المستثمرين وتدشين أول بورصة سلعية فى مصر لضبط إيقاعه الأسعار، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التحركات لدعم سوق المال فى ظل جاذبية المناخ الاستثماري فى مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية التى جرت منذ ما يقرب من 3 سنوات.