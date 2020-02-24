رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قال محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية إن البورصة تلقت عددا من الاستفسارات بعد بدء الحملة الترويجية للبورصة المصرية و التى حملت عنوان " معاك سهم .. تبقى شريك" من عدة محافظات على مستوى الجمهورية للاستثمار بالبورصة .

فريد: الاستثمار بالبورصة أقصر طرق التمويل للنمو الاقتصادى

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:15 م
محمد فريد
محمد فريد
أكرم عمران
طباعة
قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تلقت عددًا من الاستفسارات بعد بدء الحملة الترويجية للبورصة المصرية، التى حملت عنوان "معاك سهم.. تبقى شريك" من عدة محافظات على مستوى الجمهورية للاستثمار بالبورصة.

أضاف فريد فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تدشين الحملة الإعلامية جاء في إطار سعي إدارة البورصة لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بالبورصة وأساسيات الاستثمار بها، خاصة أن الإدارة عقدت عدة لقاءات على مدار العامين الماضيين من خلال التواصل مع مجتمع الأعمال المتمثل فى جمعيات المستثمرين والاتحادات المختلفة لجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة.

وذكر رئيس البورصة أن الادخار والاستثمار التراكمى طويل الأجل من خلال أسواق رأس المال أحد البدائل الاستثمارية لصغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار وليس لديهم وقت كافٍ للمتابعة والتعلم بالتفاصيل فنيات الاستثمار في الأسهم، بشرط أن تكون تلك الأموال فائضة عن احتياجاته الأساسية.

وحسب رئيس البورصة، فإن زيادة معدلات الادخار والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية من شأنها أن تدعم معدل الادخار القومى الذي يسهم في توفير التمويل اللازم لتحقيق نمو قوي ومستدام للاقتصاد المصري.

وأشار فريد إلى أن الفترة الماضية شهدت إدراج عدد من الأدوات والمالية والآليات لاول مرة بالبورصة منذ تدشينها، مثل الشورت سيلينج وصانع السوق، فضلا عن إدخال بعض النماذج المالية للتسهيل على المستثمرين وتدشين أول بورصة سلعية فى مصر لضبط إيقاعه الأسعار، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التحركات لدعم سوق المال فى ظل جاذبية المناخ الاستثماري فى مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية التى جرت منذ ما يقرب من 3 سنوات.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تحذر من الكمامات: العطس في «كم الملابس» أفضل

وزير الأوقاف: وقف عبد الله رشدى عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

أول تعليق من مرتضى منصور بعد انسحابه من الدورى (فيديو)

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

«سهرة ضاحكة لقتل السندباد الحمال» بـ«ثقافة المنوفية»

فنانون عرب يضعون «روشتة علاج» للنهوض بالمسرح العربي

ثقافة القليوبية تناقش كتاب «البحر المجهول»

قبل انطلاقه.. 9 معلومات عن مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء