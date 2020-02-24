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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وفد إندونيسي يتعرف على فرص الاستثمار في «اقتصادية قناة السويس»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:15 م
سفارة إندونيسيا
سفارة إندونيسيا
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زار وفد من سفارة إندونيسيا بمصر اليوم الإثنين المنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات كبرى بالمنطقة.

والتقى المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد السفارة برئاسة الملحق التجاري إرمان آدى مويفي؛ بهدف مناقشة فرص التعاون وبحث فرص الاستثمار والتعرف على المنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية الموجودة بها.

وذكر بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية أن المهندس يحيى زكي عرض خلال اللقاء مميزات مناخ الاستثمار بالمنطقة وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.. مؤكدا اهتمام الحكومة الإندونيسية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية ما يؤكد ارتفاع أسهم الاستثمار فيها ضمن المناطق الاقتصادية الأخرى.

ومن جهته.. أكد الملحق التجاري يسفارة إندونيسيا في مصر حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون في مصر في مختلف المجالات.. قائلا: "نتطلع لتواجد شركات إندونيسية داخل المنطقة الاقتصادية للقناة".. مشيرا إلى أنها تملك ميزات جاذبة ما يعزز فرص الشراكة بخلاف تواجد شركات كبرى تستثمر فيها.

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