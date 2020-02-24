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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: 500 فرصة عمل فى 8 تخصصات بالإسماعيلية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:13 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ملتقى التشغيل الثانى، تحت رعاية وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ويوفر 500 فرصة عمل لشباب الخريجين من الجنسين على مهن مراقب جودة، ومهندس وعمال إنتاج وخدمات، ومحاسبين، ومهندسين، ومسئولين وعمال مخازن.

وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إن المهن المطلوبة يشترط فيها أداء الخدمة العسكرية، وهناك مهن تتطلب وجود خبرة مسبقة، والمرتبات مجزية، فضلًا عن حوافز إنتاج، وثيقة تأمين على الحياة مجانًا، وتأمين اجتماعي، وصحي، وسكن إداري للمغتربين، بالإضافة إلى تدريب على المهن المطلوبة، بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة، ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتدريب الطلبة والخريجين.

وتقدم في اليوم الأول للملتقى 146 شابًا وفتاة، ومن المقرر أن يتم أوائل الأسبوع المقبل عمل المقابلات الشخصية لباقي المتقدمين بمقر نادي المعلمين بمدينة فايد.

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