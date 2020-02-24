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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوى لرئيس مدينة شبين: إذا لم تحل مشكلة القمامة ستحاسب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:12 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه يتلقى بشكل يومي العديد من الشكاوى على هاتفه الشخصي، تتمثل في استياء المواطنين من تراكمات القمامة.

وقال خلال وجوده بديوان عام محافظة القليوبية، إنه يتلقى العديد من الشكاوى الخاصة بمدينة شبين الكوم، مهددًا رئيس المدينة: "إذا لم تتعامل مع مشكلة القمامة ستحاسب".

وأردف أن الرئيس مهتم جيدًا بمنظومة النظافة، ولن نسمح بوجود تقصير مهما كانت النتائج.

وكان وزير التنمية المحلية قد تفقد صباح اليوم، محافظتي المنوفية والقليوبية، بهدف زيارة مصانع تدوير القمامة والوقوف على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

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