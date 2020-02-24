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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

محافظ الشرقية يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم المزدوج الثالث

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:08 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض منتجات مدارس التعليم المزدوج الثالث والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم، بمشاركة عدد من مدارس التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية المقام بقاعة "روتانا" بنادي نقابة المعلمين بمدينة الزقازيق، في الفترة من 24 فبراير إلى 29 فبراير الجاري.

أكد المحافظ أهمية تنظيم وإقامة معارض لمنتجات مدارس التعليم الفني والتدريب المزدوج لعرض منتجات الدارسين ولتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني لسد احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن منظومة التعليم الفني تهدف إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والإدارة والخدمات السياحية لإعداد فني ماهر قادر على المنافسة بالسوق المحلية والإقليمية والعالمية ويشارك بإيجابية في تقدم ورقي المجتمع.

أشاد محافظ الشرقية بالمنتجات المقدمة بالمعرض والتي تنوعت ما بين ملابس جاهزة، وأحذية، وصناعات نسيجية، وزهور ونباتات زينة، وعبوات ومواسير بلاستيك بالإضافة إلى تقديم عدد من المشروعات في مجالات مختلفة ومنها تأمين منشأة صناعية، وإعادة تدوير القمامة بدون تدخل العنصر البشري.

أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج تقدم خريج قادر على الالتحاق بسوق العمل في المجالات والوظائف المتاحة للمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرا إلى أن المعرض يقدم منتجات مدارس التعليم والتدريب المزدوج بأسعار التكلفة، ويفتح أبوابه أمام المواطنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

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