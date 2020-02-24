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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورة تدريبية عن النهوض بزراعة بنجر السكر فى البحيرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:07 م
وزارة الزراعة بالبحيرة
وزارة الزراعة بالبحيرة
البحيرة- معوض هويدى
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أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية التي أدخلت زراعته في مصر لأول مرة على نطاق تجاري عام 1980، ومن المنتظر أن تزيد المساحات المنزرعة هذا الموسم وقد يتم إنتاج ما يزيد على 1.6 مليون طن سكر، وأن خطة مجلس المحاصيل السكرية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة وشركات السكر والمزارعين، تهدف إلى النهوض بإنتاجية المحصول وزيادة دخل الزراعة وإنتاج السكر وتشجيع الاستثمارات لإنشاء خطوط جديدة لسكر البنجر.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة إلى أن زراعة بنجر السكر، تنتشر في جميع أنواع الأراضي بالوجه البحري ومصر الوسطى، وأثبتت الدراسات نجاح زراعته في محافظات مصر العليا أيضا، حيث إن محصول بنجر السكر يتحمل الظروف المناخية المختلفة والأراضي الضعيفة والملحية والقلوية والجيرية، كما أنه من المحاصيل التي تحتاج إلى كميات قليلة من مياه الري والأسمدة مقارنة بالمحاصيل الأخرى، مؤكدًا ضرورة نقل المعلومات إلى جيرانهم وأصدقائهم، حتى نصل إلى كل مزارع، وأن تكون التوعية والتحفيز من خلال الدارسين في هذه الدورة المهمة جدًا، وتجب الاستفادة من المتخصصين في هذا المجال.

وقال المهندس سعيد عمرو، مدير المحاصيل السكرية، إن خطة مجلس المحاصيل السكرية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة وشركات السكر والمزارعين تهدف إلى النهوض بإنتاجية المحصول وزيادة دخل المزارع وإنتاج السكر، وتشجيع الاستثمارات لإنشاء خطوط إنتاج جديدة لسكر البنجر، وتحدث عن العمليات الزراعية قبل وبعد زراعة البنجر وأهم عمليات التسميد في الأراضي القديمة والجديدة وفائدة عنصر البوتاسيوم واليورون وعملية الفطام والحصاد للمحصول، كما تحدث الدكتور على شرشر، عن تقسيم الحشائش المنتشرة في حقول البنجر وأسس وأساليب المكافحة المتكاملة للحشائش والمعايرة لمبيدات الحشائش والأمان، والحفاظ على الإنسان والبيئة من الثلوث بالمبيدات.
وزارة الزراعة بالبحيرة
وزارة الزراعة بالبحيرة
وزارة الزراعة بالبحيرة
وزارة الزراعة بالبحيرة

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