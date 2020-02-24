المفوضية الأوروبية تستبعد إغلاق الحدود مع شنجن

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، عن أنها لا تفكر في إغلاق الحدود في منطقة شنجن، للحدود المفتوحة بين الدول الأوروبية، عقب تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيديس- في تصريحات نقلتها إذاعة (دويتشه فيله) الألمانية على موقعها الإلكتروني: إن منظمة الصحة العالمية لم تنصح حتى الآن بفرض قيود على السفر داخل أوروبا، مضيفةً أن أي قيود يجب أن تكون "مناسبة ومنسقة" فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع محاولة الحكومة الإيطالية احتواء التفشي الأسوأ لفيروس كورونا خارج حدود قارة آسيا.وتم إلغاء مراقبة الحدود بين أكثر من 20 دولة أوروبية في أواخر التسعينيات، غير أنه تمت إعادة العمل ببعض إجراءات الفحص على الحدود خلال أزمة المهاجرين إلى أوروبا عام 2015.وكرر الاتحاد الأوروبي موقف فرنسا التي قالت إنه لا توجد ضرورة لإغلاق حدودها مع إيطاليا وسط تفشي فيروس كورونا، رغم تعليق النمسا حركة السكك الحديدية مع إيطاليا.ويذكر، أنه تم تأكيد إصابة أكثر من 200 حالة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية، وأكدت روما اليوم وفاة رابع حالة لديها مصابة بالفيروس.وفي هذا الصدد، أغلقت إيطاليا المدارس والجامعات والمتاحف ودور العرض، كما قامت بتأجيل كل الفعاليات العامة.