رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تستبعد إغلاق الحدود مع شنجن

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:06 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ
طباعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، عن أنها لا تفكر في إغلاق الحدود في منطقة شنجن، للحدود المفتوحة بين الدول الأوروبية، عقب تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيديس- في تصريحات نقلتها إذاعة (دويتشه فيله) الألمانية على موقعها الإلكتروني: إن منظمة الصحة العالمية لم تنصح حتى الآن بفرض قيود على السفر داخل أوروبا، مضيفةً أن أي قيود يجب أن تكون "مناسبة ومنسقة" فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التصريحات تزامنًا مع محاولة الحكومة الإيطالية احتواء التفشي الأسوأ لفيروس كورونا خارج حدود قارة آسيا.

وتم إلغاء مراقبة الحدود بين أكثر من 20 دولة أوروبية في أواخر التسعينيات، غير أنه تمت إعادة العمل ببعض إجراءات الفحص على الحدود خلال أزمة المهاجرين إلى أوروبا عام 2015.

وكرر الاتحاد الأوروبي موقف فرنسا التي قالت إنه لا توجد ضرورة لإغلاق حدودها مع إيطاليا وسط تفشي فيروس كورونا، رغم تعليق النمسا حركة السكك الحديدية مع إيطاليا.

ويذكر، أنه تم تأكيد إصابة أكثر من 200 حالة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الأيام الأربعة الماضية، وأكدت روما اليوم وفاة رابع حالة لديها مصابة بالفيروس.

وفي هذا الصدد، أغلقت إيطاليا المدارس والجامعات والمتاحف ودور العرض، كما قامت بتأجيل كل الفعاليات العامة.

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

كواليس إلغاء مران الزمالك قبل مباراة القمة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

بيان من النائب العام بشأن واقعة تصوير «سيدة الطالبية»

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

«سهرة ضاحكة لقتل السندباد الحمال» بـ«ثقافة المنوفية»

فنانون عرب يضعون «روشتة علاج» للنهوض بالمسرح العربي

ثقافة القليوبية تناقش كتاب «البحر المجهول»

قبل انطلاقه.. 9 معلومات عن مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء