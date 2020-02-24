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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يلغى الاعتكاف فى المساجد بإيران

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:04 م
مساجد ايران
مساجد ايران
منار أحمد
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دعت محافظة قم الإيرانية، اليوم الإثنين، المواطنين في البلاد، بالتزام منازلهم، فضلًا عن إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات والعتبات المقدسة.

وقال محافظ قم الإيرانية، في تصريحات وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية، إن سلطات المدينة قررت إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة، ودعوة المواطنين إلى التزام بيوتهم.

ورغم نفي وزارة الصحة الإيرانية، تصريحات النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، التي قال فيها إن أعداد الوفيات في المدينة وصلت إلى 50 حالة، تمسك النائب بما صرح به في البرلمان، وأكد أنه قدم لائحة بأسماء 50 حالة وفاة في قم نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى أمين لجنة مكافحة فيروس "كورونا" في وزارة الصحة الإيرانية، إيرج حريرجي.

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