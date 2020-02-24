مصرع ربة منزل صدمتها سيارة بـ«زراعي البحيرة»

لقيت ربة منزل مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية، اليوم، أمام قرية منشأة النصر بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد وصول لمستشفى إيتاى البارود العام، سعاد سامى حسين عبد الجواد، 30 سنة، مقيمة بناحية عزبة جلال قليشان - ايتاي البارود، جثة هامدة.بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبورها الطريق الزراعي صدمتها سيارة مسرعة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة التصريح بدفن الجثة.