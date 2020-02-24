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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: ملتزمون بجهود نزع السلاح فى الشرق الأوسط

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:57 م
الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
أ ش أ
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إن هناك صمتًا دوليًا تجاه سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية، في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف، أوردتها قناة "العربية الحدث"، "التزام المملكة العربية السعودية بدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب "بن فرحان" عن قلق الرياض من حالة الجمود والتعثر التي تواجه مهام مؤتمر نزع السلاح.

وأشار إلي أن: "السعودية وقعت اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية من أجل تفعيل جهود برامج نزع السلاح".

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