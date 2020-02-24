السعودية: ملتزمون بجهود نزع السلاح فى الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، إن هناك صمتًا دوليًا تجاه سلوك إيران في منطقة الشرق الأوسط.وأكد وزير الخارجية، في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف، أوردتها قناة "العربية الحدث"، "التزام المملكة العربية السعودية بدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط".وأعرب "بن فرحان" عن قلق الرياض من حالة الجمود والتعثر التي تواجه مهام مؤتمر نزع السلاح.وأشار إلي أن: "السعودية وقعت اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية من أجل تفعيل جهود برامج نزع السلاح".