نائب محافظ قنا يشارك فريق مبادرة «بلدي بالألوان» لزراعة الأشجار

شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الإثنين، فريق عمل مبادرة "بلدي بالألوان" فى زراعة الأشجار بمنطقة مجمع المعاهد بمدينة قنا، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.أوضح نائب المحافظ، في بيان له، اليوم الإثنين، أن المبادرة يتم تنفيذها ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد التابع للإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى نشر الوعي البيئي وثقافة النظافة التخلص من القمامة المتراكمة على ضفاف النيل والترع والطرقات والتجمعات السكنية وحماية الأطفال من التلوث والعيش في بيئة نظيفة صحية، ووجه نائب المحافظ مسئولى المبادرة بضرورة التنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية للمدن ومبادرة "اتحضر للأخضر" التابعة لوزارة البيئة، بهدف توحيد الجهود والعمل معًا من أجل توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطن.وأشارت فاطمة حمدى، منسق المبادرة، إلى أنه تم إطلاق المبادرة منذ شهرين، وهى تشمل زراعة الأشجار والنظافة والتجميل، لافتةً إلى أنه تم تنفيذ أنشطة المبادرة في مدن قوص ونجع حمادى وداخل الجامعة.