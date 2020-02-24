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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق فى العثور على رفات آدمية بجامعة الإسكندرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:55 م
جمجمة
جمجمة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العطارين بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على رفات وعظام آدمية عبارة عن جزء من عظام جمجمة بشرية وبقايا عظام، أثناء قيام العمال بأعمال حفر بجوار السور الداخلى الفاصل ما بين مبنى كلية الصيدلة القديم ومبنى المستشفى التعليمى بالمجمع العلمى بجامعة الإسكندرية، لمد كابلات كهربائية داخل المجمع العلمى.

كما قررت النيابة التحفظ على الرفات المعثور عليها وندب مصلحة الطب الشرعى لفحص الرفات وبيان عما إذا كانت رفات بشرية من عدمه، وهل تلك الرفات تستخدم فى التدريبات العلمية لطلاب كلية الطب من عدمه، وإعداد التقرير اللازم.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بالعثور على رفات آدمية عبارة عن جزء من عظام جمجمة بشرية وبقايا عظام آدمية بباطن الأرض أثناء حفر بعض عمال الكهرباء بجوار مبنى كلية الصيدلة القديم ومبنى المستشفى التعليمى، وذلك لمد كابلات كهربائية وأعمال صيانة بكهرباء المجمع الطبى.

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