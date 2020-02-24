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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة طرق الغربية للعمل بشكل طبيعي بعد رفع مياه الأمطار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:55 م
طرق الغربية
طرق الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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عادت الطرق في محافظة الغربية للعمل بشكل طبيعي وانتظمت حركة الموصلات بين مختلف مدن المحافظة، وذلك عقب قيام المحافظة بالدفع بسيارات شفط المياه من الشوارع والطرقات العامة، التي كانت تعيق حركة السيارات، لتعود الحركة للانتظام منذ صباح اليوم.

وكانت محافظة الغربية قد دفعت بعدد من سيارات شفط المياه في أرجاء المحافظة، والتي شهد عدد من المراكز والقرى والمدن فيها، هطول أمطار غزيرة على أغلب النواحي، الأمر الذى أسفر عن تراكم برك طينية جراء مياه الأمطار فى الشوارع، وارتباك فى حركة المرور بالطرق الرئيسية والفرعية وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وتسببت الأمطار في تراكم المياه بالشوارع والأحياء الرئيسية والعشوائية التي تعاني من مشكلات في شبكات الصرف الصحي، مما أدى إلى تكوُّن برك طينية فى عدد من المراكز والمدن والقرى التي هطلت عليها الأمطار.
طرق الغربية
طرق الغربية
طرق الغربية
طرق الغربية

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