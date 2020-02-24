«عدو الإنسانية».. نظام أردوغان يهدد الكتّاب لفضحهم مقتل جنود في ليبيا

قالت موقع "أحوال" التركي، إن عددا من الكتاب الأتراك ممن كشفوا عن كيفية وفاة الضباط والجنود الأتراك في ليبيا، تلقوا تهديدات كبيرة.وتابع الموقع، أن أحد الكتاب يدعى "تشولاك"، قال إنه تلقى تهديدات عديدة من مستخدمي "تويتر" مجهولي الهوية، فضلا عن محاولات لاختراق حسابه، كما حدث مع العديد من حسابات الكتاب على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتقادهم مقتل الجنود في ليبيا وسوريا.وأشارت، إلى أنه بطريقة ما مسحت العديد من تغريدات الكتاب حول الجنود الأتراك الذين فقدوا حياتهم ودفنوا دون أي مراسم جنائزية رسمية أو تكريم لهم، موضحا أن تركيا بدأت في نشر قوات في يناير في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، وتسعى أنقرة إلى حمايتها من الإطاحة من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.