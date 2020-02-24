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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«صوت الرعد» يتصدر تريندات «تويتر»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:55 م
الرعد
الرعد
هبه محمد
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تصدرت أصوت الرعد، تريند تويتر، متغلبا بذلك على تريند "كورونا".

ويعتبرُ الرعد، من الظواهر البيئيّة الشائعة الحدوث شتاءً، ويكونُ مصحوبا بظهورِ البرق عند سقوطِ الأمطار، ويحدث غالبا في المناطق الحارة الرطبة، بينما يندر حدوثه في المناطق الهوائيّة الباردة كما هو الحال في قطبي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، ويقصد بالرعد ذلك الصوت الناتج من عمليات تفريغ الشحنات الكهربائية بين الغيوم نفسها، أو بين الغيوم والأرض.

"الدستور" يقدم أفضل الأدعية التي يستحب الدعاء بها لزيادة القرب من الله لقضاء الحاجات وتفريج الهموم والكروب.

-دعاء الرعد

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير، رضي الله عنه، موقوفًا عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول، إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض".


- أفضل دعاء في المطر

اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيبا، اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.
«صوت الرعد» يتصدر تريندات «تويتر»
«صوت الرعد» يتصدر تريندات «تويتر»

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