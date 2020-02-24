القبض على عامل بحوزته 5 طرب حشيش بأسيوط

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسيوط من القبض على عامل بحوزته 5 طرب من مادة الحشيش المخدرة قبل بيعها بالأسواق.تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد تمكنهم من ضبط المدعو "أ.ع.ي.م" سن30، عامل، ومقيم قرية الزاوية مركز أسيوط حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته كميات من المواد المخدرة قبل ترويجها بالأسواق.وضبط بحوزته 5 طرب حشيش المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالي 160 جنيها، وهاتف محمول وذلك أثناء تواجده بموقف سيارات نزلة عبد اللاه دائرة القسم.وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة البخارية لنقل وتوزيع المواد المخدرة.