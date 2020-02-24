أرسلهم إلى خط النار.. أردوغان ينتقم من جيشه فى ليبيا

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كبار قادة الجيش، بزعم تخطيطهم لمحاولة الانقلاب، ولكن مع الوقت أعادهم مرة أخرى للخدمة، لكن ليس في تركيا.وكشفت صحيفة "تركيش مينت" التركية، أن السلطات استدعت العقيد السابق في القوات المسلحة التركية ويدعى "أوكان ألتناي"، الذى أجبر على التقاعد من الخدمة كجزء من عملية التطهير التي قادتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.وقالت الصحيفة إن أردوغان أرسل هؤلاء القادة إلى ليبيا بعد إعادتهم للخدمة مرة أخرى، للقتال في خط النار، وبعد مقتل العديد منهم تم دفنهم في تكتيم إعلامي كبير.وتابعت أن العقيد قتل بعد انفجار قنبلة في طرابلس، ومعه آخرون لم تذكر الحكومة التركية أي تفاصيل عنهم، وكانت ترغب في الإبقاء على أمر مقتل الجنود الأتراك في ليبيا سرًا.وأضافت أن منذ أواخر العام الماضي، أرسلت تركيا قواتها إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقال أردوغان إن بلاده ستنشر القوات في ليبيا، مع استخدامها للقنوات الدبلوماسية والعسكرية في ليبيا.وأشارت إلى أن أردوغان تخلص من كافة كبار الضباط في الجيش لأنهم جميعًا- كما يزعم- ينتمون لفكر مصطفى كمال أتاتورك، ولم يجد وسيلة أفضل للتخلص منهم سوى إرسالهم إلى ليبيا، بحجة أن القوى الموجودة حاليًا لم تعد كافية.وأوضحت أن العقيد الذي فضح أمر مقتل الجنود الأتراك في ليبيا، قتل بعد انفجار قنبلة على متن السفينة العسكرية التركية التي كانت ترسو في ميناء طرابلس، وتم دفنه دون أي مراسم جنازة رسمية.وأكدت الصحيفة أن دفنه بهذه الطريقة السرية هو وزملاءه قد أثار غضب الشارع التركي لإسالة الدماء التركية خارج حدود الوطن.وقال أردوغان، في بيان له، السبت الماضي، إن "عدة جنود" قُتلوا في ليبيا، وانتُقد بسبب التقليل من شأن حياة هؤلاء الجنود.واتُهم أردوغان وحكومته بتعريض حياة الجنود الأتراك للخطر بإرسالهم إلى ليبيا دون أي مصالح تركية على المحك.