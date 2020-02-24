محاكمة ربة منزل سرقت هاتفين من سيدة بشارع عبدالعزيز

أمرت نيابة الموسكى الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنح؛ لاتهامها بسرقة هاتفي محمول وحافظة نقود حريمى من إحدى السيدات، بشارع عبد العزيز.ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الموسكى، إخطارًا من أحد أصحاب محلات بيع الھواتف المحمولة، بشارع عبد العزیز، بقيام إحدى السیدات بعرض ھاتفي محمول للبیع بثمن بخس لا یناسب قیمتھما الحقیقیة.انتقلت قوة أمنية من القسم، وتم ضبط المتهمة، وبحوزتھا حافظة نقود حریمي بداخلھا مبلغ مالي 400 جنیه، وفیزا كارد، متعلقات شخصیة، وهاتفا محمول، وتبین أنھا "م.ا"، 47 سنة، ربة منزل، والسابق اتھامھا فى 11 قضية أخرى.وبمناقشتھا اعترفت بسرقتھا للمضبوطات بأسلوب النشل والاحتكاك، وتم بإرشادھا بمسكنھا ضبط مبلغ مالي 2400 جنیه من متحصلات المبالغ المالیة المستولى علیھا من المجنى علیھما، باستدعاء المجني علیھم تعرفوا على المضبوطات واتھموھا بالسرقة.