رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة ربة منزل سرقت هاتفين من سيدة بشارع عبدالعزيز

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:52 م
متهمة
متهمة
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة الموسكى الجزئية، اليوم الإثنين، بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنح؛ لاتهامها بسرقة هاتفي محمول وحافظة نقود حريمى من إحدى السيدات، بشارع عبد العزيز.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الموسكى، إخطارًا من أحد أصحاب محلات بيع الھواتف المحمولة، بشارع عبد العزیز، بقيام إحدى السیدات بعرض ھاتفي محمول للبیع بثمن بخس لا یناسب قیمتھما الحقیقیة.

انتقلت قوة أمنية من القسم، وتم ضبط المتهمة، وبحوزتھا حافظة نقود حریمي بداخلھا مبلغ مالي 400 جنیه، وفیزا كارد، متعلقات شخصیة، وهاتفا محمول، وتبین أنھا "م.ا"، 47 سنة، ربة منزل، والسابق اتھامھا فى 11 قضية أخرى.

وبمناقشتھا اعترفت بسرقتھا للمضبوطات بأسلوب النشل والاحتكاك، وتم بإرشادھا بمسكنھا ضبط مبلغ مالي 2400 جنیه من متحصلات المبالغ المالیة المستولى علیھا من المجنى علیھما، باستدعاء المجني علیھم تعرفوا على المضبوطات واتھموھا بالسرقة.

موضوعات متعلقة

كواليس إلغاء مران الزمالك قبل مباراة القمة

وزير الأوقاف: وقف عبد الله رشدى عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

«وانقلب السحر».. تفاصيل قطع قطر تمويلها عن «الجزيرة»

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

وزير الأوقاف: وقف عبد الله رشدى عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

8 خطوات للعناية بالبشرة ونضارتها

4 خطوات مهمة لحماية عينيك من «الكمبيوتر»

الصين تطور لقاحًا جديدًا ضد «كورونا»

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

منوعات

«حظر شامل».. الصين تمنع أكل الحيوانات

مصرع مخترع أميركي التصق بصاروخ لينال الشهرة (فيديو)

«كورونا» يؤجل انطلاق دورى كوريا الجنوبية لكرة القدم

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

«سهرة ضاحكة لقتل السندباد الحمال» بـ«ثقافة المنوفية»

فنانون عرب يضعون «روشتة علاج» للنهوض بالمسرح العربي

ثقافة القليوبية تناقش كتاب «البحر المجهول»

قبل انطلاقه.. 9 معلومات عن مهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء