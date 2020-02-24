الخدمات الطبية بالداخلية تكشف على 137 مواطن

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة، ومدينة نصر، والإسكندرية" بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.و تم إستقبال الحالات التى بلغت 137 حالة، بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.