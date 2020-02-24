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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول» غدًا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:46 م
فيلم بعلم الوصول
فيلم بعلم الوصول
منار إبراهيم
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يقام العرض الخاص لفيلم "بعلم الوصول"، غدا، في تمام التاسعة مساء، بسينما الزمالك، بحضور جميع صناعه، مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ولبنى ونس ورفل خليل ومحمد سرحان، وعدد كبير من النجوم والصناع والشخصيات العامة.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى.

وتدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أمًا، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل"، وتشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي، وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.

وكان هشام صقر، قد طرح الإعلان الرسمي للفيلم، عبر الصفحة الرسمية للفيلم في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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