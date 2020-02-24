الداخلية توجه قوافل طبية لنزلاء سجون القطا

قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات، إلى منطقة سجون القطا، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم.كما تم سحب عينات من نزلاء السجن، كإجراء وقائي للكشف المُبكر عن "فيروس سى" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية، والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.