المشدد 5 سنوات لمتهم فى «خلية مدينة نصر»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المُشدد خمس سنوات للُمتهم إسلام طارق، وذلك في إعادة مُحاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد الجمل، وأحمد مصطفى.وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم هو وآخرين أنهم في غضون إبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.