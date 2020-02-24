المشدد 10 سنوات لمسجل خطر شرع في قتل موظف بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الشروع في قتل موظف وسرقة متعلقاته الشخصية في المطرية بمحافظة القاهرة.وأسندت النيابة العامة للمتهم حيازته سلاح ناري والشروع في قتل المجني عليه، كان المجني عليه "م. ط"، موظف، قد تقدم ببلاغ لمباحث قسم شرطة المطرية يذكر فيه أنه تعرض للسرقة، وان المتهم شرع في قتله لسرقة المتعلقات الخاصة به وفر هاربا.وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل للمتهم "و.ط"، مسجل خطر، وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري، وبمواجهته بالتحريات وببلاغ المجني عليه اعترف بارتكاب واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.