جلسة منح الثقة لحكومة علاوي الخميس

حددت رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن "رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس المقبل الساعة الواحدة ظهرا موعدا لعقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة، وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب".وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أعلن في وقت سابق أن جلسة البرلمان ستعقد بعد غد الأربعاء.