تعافي عدد جديد من مصابي كورونا بماليزيا
الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:40 م
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تعافي شخصين آخرين من فيروس كورونا الجديد (Covid-19) في البلاد، ليصل عدد المتعافين من الفيروس حاليا إلى 20 شخصا من بين 22 حالة.
وقال وزير الصحة الماليزي الدكتور ذوالكفلي أحمد - في بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) - "إن المتعافين الجديدين كانا من الحالتين الـ14 والـ19 المؤكدتين بالإصابة اختباريا في 5 و12 فبراير الجاري، مشيرا إلى عدم ورود حالة إصابة جديدة إلى اليوم، ليظل بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا 22 حالة، بما فيها حالتين تحت العلاج والمتابعة".
وقال وزير الصحة الماليزي الدكتور ذوالكفلي أحمد - في بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) - "إن المتعافين الجديدين كانا من الحالتين الـ14 والـ19 المؤكدتين بالإصابة اختباريا في 5 و12 فبراير الجاري، مشيرا إلى عدم ورود حالة إصابة جديدة إلى اليوم، ليظل بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا 22 حالة، بما فيها حالتين تحت العلاج والمتابعة".