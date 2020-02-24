تعافي عدد جديد من مصابي كورونا بماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تعافي شخصين آخرين من فيروس كورونا الجديد (Covid-19) في البلاد، ليصل عدد المتعافين من الفيروس حاليا إلى 20 شخصا من بين 22 حالة.وقال وزير الصحة الماليزي الدكتور ذوالكفلي أحمد - في بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) - "إن المتعافين الجديدين كانا من الحالتين الـ14 والـ19 المؤكدتين بالإصابة اختباريا في 5 و12 فبراير الجاري، مشيرا إلى عدم ورود حالة إصابة جديدة إلى اليوم، ليظل بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا 22 حالة، بما فيها حالتين تحت العلاج والمتابعة".