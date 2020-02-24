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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد ليلة ممطرة.. استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:39 م
استقرار الأحوال الجوية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية استقرارا في الأحوال الجوية، اليوم، على جميع أنحاء المدينة بعد ليلة ممطرة، وساد طقس مشمس دافئ قليلًا.

وكانت المدينة الساحلية، تعرضت، مساء أمس الأحد، لأمطار رعدية غزيرة أدت إلى غرق العديد من الشوارع بالمحافظة، مما ترتب عليه ارتباك مروري بالشوارع والميادين.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، بعد موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها الثغر، مع انعقاد غرفة عمليات بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد بالشارع لحظيا على مدار الساعة لمتابعة حالة الشوارع، خلال النوة الحالية، واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية

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