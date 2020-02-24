أحمد السعدنى يعتذر عن «لعبة النسيان»

اعتذر الفنان أحمد السعدني عن المشاركة فى بطولة "لعبة النسيان" أمام الفنانة دينا الشربيني، وكان أحمد السعدني قد وافق بشكل مبدئى على العمل، ولكنه بعد قراءة السيناريو اعتذر عن المشاركة في المسلسل، وهو ما دفع الجهة المنتجة إلى إسناد دور البطولة للمطرب أحمد فهمي.وكانت دينا الشربيني قد بدأت تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" فى إحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر، مطلع الشهر الجارى، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالية.ويشارك فى بطولة المسلسل كل من دينا الشربينى، إنجى المقدم، ورجاء الجداوى، هنا شيحة، على قاسم.