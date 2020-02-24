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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تكريم ديانا كرزون في احتفالات مهرجان الفجيرة (صور)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:37 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
محمد مجدي
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أحيت الفنانة ديانا كرزون، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسي، وشهد الحفل حضورا كبيرا من الجمهور الخليجي والجاليات العربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدمت ديانا خلال الحفل، مجموعة من الأغنيات التي أشعلت بها أجواء المهرجان، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي وقف وصفق لها عاليا وردد معها معظم الأغنيات.

وفي ختام مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، قامت الإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي، بتكريم الفنانة ديانا كرزون، نظير مشاركتها في الليلة الغنائية المميزة ضمن فعاليات المهرجان.
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون
ديانا كرزون

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