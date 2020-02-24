تكريم ديانا كرزون في احتفالات مهرجان الفجيرة (صور)

أحيت الفنانة ديانا كرزون، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، على مسرح الكورنيش الرئيسي، وشهد الحفل حضورا كبيرا من الجمهور الخليجي والجاليات العربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وقدمت ديانا خلال الحفل، مجموعة من الأغنيات التي أشعلت بها أجواء المهرجان، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي وقف وصفق لها عاليا وردد معها معظم الأغنيات.وفي ختام مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، قامت الإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي، بتكريم الفنانة ديانا كرزون، نظير مشاركتها في الليلة الغنائية المميزة ضمن فعاليات المهرجان.