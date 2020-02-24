أوس أوس يستقبل طفله الثانى

رزق الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، بطفله الثاني، صباح اليوم الإثنين، والذي أطلق عليه اسم "علي"، وذلك بعدما رزق بطفله الأول عمر، منذ ثلاثة أعوام.وشارك "أوس أوس" صورة له من داخل المستشفى، وعلق قائلًا: "اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره، الحمد لله (علي محمد أسامة)".يشار إلى أن أوس أوس، ينتظر حاليًا عرضه مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق"، المسلسل بطولة: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، انتصار، صلاح عبدالله، هايدي رفعت، أوس أوس، نهى عابدين، رحاب الجمل، أحمد عبدالله محمود، ويتناول حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل وإهمال من قبل المجتمع، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.