الكويت تمنع دخول السفن القادمة من العراق

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الإثنين، منع دخول السفن القادمة من العراق بسبب تفشي فيروس "كورونا" الخطير، بحسب ما نقلته فضائية "الحدث".كما أعلنت الكويت حالة الاستنفار القصوى، بعد إعلان وزارة الصحة الكويتية، إصابة 3 أشخاص من العائدين من مدينة "مشهد" الإيرانية بفيروس "كورونا المستجد COVID19"؛ وسط خشية المواطنين والمقيمين من ظهور إصابات جديدة بين صفوف العائدين من إيران.وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات صحفية بالكويت، اليوم الإثنين، إن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي سيعقد، في وقت لاحق اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، سيبحث كيفية تعامل جميع قطاعات الدولة مع الفيروس؛ للعمل على مواجهته والحد من انتشاره، من خلال عدد من الإجراءات السريعة والحازمة.وبدأت وزارة الصحة الكويتية في تفعيل إجراءاتها الوقائية، من خلال إخضاع المواطنين الـ800، الذين تم إجلاؤهم من مدينتي "قم"، و"مشهد" في إيران، ووصلوا إلى الكويت أمس، لفحوصات دقيقة فور وصولهم، ومتابعتهم بمنازلهم على مدار الـ24 ساعة، على أن يتم تحويل أي حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس إلى المستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى تزويد مستشفيات الوزارة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بأحدث أساليب وأجهزة وأدوات منع العدوى، ووقف الإجازات لجميع الموظفين العاملين في الوزارة.