القبض على مزور مستندات حكومية بالسلام

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على مزور أوراق ومستندات حكومية في منطقة السلام، بسبب مزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات، والمحررات الرسمية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام "م. ع. م"، 33 سنة، صاحب مكتب كمبيوتر فى دائرة قسم شرطة السلام أول، بمزاولة نشاطه.وتم ضبطه بجهاز كمبيوتر بمشتملاته، تبين أنه يحوى ملفات مغلقة بكود سري أمكن فتحها، و3 فلاشات تحوي كمية من المحررات الرسمية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وماكينة تصوير، و2 توكيل خاص منسوبين لوزارة العدل، ومصلحة الشهر العقاري، مكتب بنها، بخاتم شعار الجمهورية، وتوكيل عام في القضايا منسوب صدوره لوزارة العدل، و2 شهادة مدون عليهما وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.