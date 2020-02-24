موقع Insurly: مصر تتفوق على تركيا فى مؤشر الأمان 2020

نشر موقع insurly، المختص بتصنيف الدول الأكثر أمانا في العالم، تقريره لعام ٢٠٢٠ الأسبوع الماضي، حيث ضم التصنيف ١٨٠ دولة حول العالم خلال مؤشر من ١٠٠ نقطة، احتلت مصر فيها الترتيب الـ65 من بين بلدان العالم، والذي جعلها ضمن تصنيف الدول قليلة الخطورة، حيث تم تقسيمها كالتالي:٠-٢٠ خطر مفرط٢٠-٤٠ خطر كبير٤٠-٦٠ خطر٦٠-٨٠ قليل الخطورة٨٠-١٠٠ أمانواحتلت سويسرا المرتبة الأولى كأكثر دول العالم أمانا تليها سنغافورة والنرويج ولوكسمبورغ وقبرص.فيما جاءت إسرائيل في المرتبة الـ٢٤ عالميا بمعدل ٧٩.٢ نقطة، والولايات المتحدة في المرتبة الـ٤٤ عالميا بمعدل ٧٠.٧ نقطة وتركيا في المرتبة الـ٦٩عالميا بمعدل ٥٩.٩ نقطة بتصنيف خطر.