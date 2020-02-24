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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع Insurly: مصر تتفوق على تركيا فى مؤشر الأمان 2020

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:29 م
القاهرة
القاهرة
سمر عبدالله
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نشر موقع insurly، المختص بتصنيف الدول الأكثر أمانا في العالم، تقريره لعام ٢٠٢٠ الأسبوع الماضي، حيث ضم التصنيف ١٨٠ دولة حول العالم خلال مؤشر من ١٠٠ نقطة، احتلت مصر فيها الترتيب الـ65 من بين بلدان العالم، والذي جعلها ضمن تصنيف الدول قليلة الخطورة، حيث تم تقسيمها كالتالي:
٠-٢٠ خطر مفرط
٢٠-٤٠ خطر كبير
٤٠-٦٠ خطر
٦٠-٨٠ قليل الخطورة
٨٠-١٠٠ أمان

واحتلت سويسرا المرتبة الأولى كأكثر دول العالم أمانا تليها سنغافورة والنرويج ولوكسمبورغ وقبرص.

فيما جاءت إسرائيل في المرتبة الـ٢٤ عالميا بمعدل ٧٩.٢ نقطة، والولايات المتحدة في المرتبة الـ٤٤ عالميا بمعدل ٧٠.٧ نقطة وتركيا في المرتبة الـ٦٩عالميا بمعدل ٥٩.٩ نقطة بتصنيف خطر.

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