نصف مليون مشاهدة لـ «بنده عليكى»

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عبدالرحمن أحمد أغنية تحمل عنوان "همسك الدافي"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.

تعدت أغنية المطرب الشاب عبدالرحمن أحمد " بنده عليكي"، حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.ونالت الأغنية إعجاب رواد المواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت ضمن قائمة الفيديوهات الرائجة على "فيسبوك"أغنية "بنده عليكي" غناء عبدالرحمن أحمد، وكلمات الشاعر عبد العزيز حافظ، وألحان مصطفي سليمان، وتوزيع موسيقي محمود خميس، ومزيكا البيت بوكس "زياد ديدو".