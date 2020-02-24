إطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة بأسوان.. مارس المقبل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني، خلال الفترة من 8 حتى مارس الجارى، بتوجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان.تهدف الحملة إلى تطعيم جميع الأطفال من سن 9 أشهر وحتى 10 سنوات، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على مرض الحصبة والحصبة الألماني.وتستعد مديرية الشئون الصحية لإطلاق الحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال تجهيز وتدريب للمشاركة في أعمال الحملة، وتحديد أعداد الأطفال المستهدفة على مستوى محافظة أسوان.ويأتى ذلك فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية بأسوان، للحفاظ على صحة الأطفال، وحصولهم على التطعيمات فى الأوقات المحددة لها، وعن طريق مجموعة من الفرق المدربة.