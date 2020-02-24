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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: 13 مليون جنيه إجمالى تحصيلات تقنين الأراضى

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:27 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون
أحمد أبوالمحاسن- ولاء القاضي
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استعرض اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لجهود المحافظة في التعامل مع ملف أملاك الدولة منذ نوفمبر 2019 حتى فبراير 2020 بقيمة تحصيلية 62 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 231 عقدًا على المنظومة الإلكترونية في 2019- 2020 مقارنة بالعام الماضي 2018- 2019، والذي تم فيه تسجيل 62 عقدًا فقط.

كما تم استعراض ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 65241 طلبًا، بإجمالي رسوم 13 مليونًا و617 ألف جنيه، مما جعل المحافظة من أولى المحافظات في عدد الطلبات المقدمة على مستوى الجمهورية.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لحماية المال العام وتعظيم إيرادات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، فقد تم عمل حصر شامل ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة بنطاق المحافظة وبحث إمكانية الاستفادة القصوى منها بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبالنسبة للموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فقد تمت إزالة 1487 حالة تعدٍ بمختلف جهات الولاية بزيادة 260% عن المستهدف، وبالمقارنة بالموجة الـ14، حيث تم فيها تنفيذ نسبة 99% فقط.

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