عرض «استوديو المعلم» على مسرح الصحفيين الأربعاء المقبل

أعلنت لجنة النشاط برئاسة حسين الزناتي، عن عرض المسرحية الكوميدية "استوديو المعلم" بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم على مسرح النقابة يومى الأربعاء والخميس القادمين 26 و27 فبراير 2020 فى السابعة مساءً.ونوهت اللجنة بأن عرض المسرحية يأتى بجهود من الكاتب الصحفي سيد الإسكندرانى، لافتة إلى أن العرض تأليف سيد الشاعر، وإخراج مصطفى الحريري، بطولة نجم الكوميديا رضا إدريس.