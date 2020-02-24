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محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عرض «استوديو المعلم» على مسرح الصحفيين الأربعاء المقبل

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:23 م
مسرح
مسرح
الحسين عبيد
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أعلنت لجنة النشاط برئاسة حسين الزناتي، عن عرض المسرحية الكوميدية "استوديو المعلم" بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم على مسرح النقابة يومى الأربعاء والخميس القادمين 26 و27 فبراير 2020 فى السابعة مساءً.

ونوهت اللجنة بأن عرض المسرحية يأتى بجهود من الكاتب الصحفي سيد الإسكندرانى، لافتة إلى أن العرض تأليف سيد الشاعر، وإخراج مصطفى الحريري، بطولة نجم الكوميديا رضا إدريس.

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