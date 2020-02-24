شعراوى: 96% نسب تنفيذ مشروعات التنمية فى المنوفية

استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وذلك خلال زيارته اليوم إلى مقر المحافظة لافتتاح أحد مصانع تدوير القمامة.حضر اللقاء نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وعدد من مديري الإدارات بالديوان، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.حيث استعرض المحافظ عددا من الملفات أهمها الخطة الاستثمارية لمحافظة المنوفية للعام المالي 2019-2020، إجماليات الموقف التنفيذي لبرامج خطة المحافظة، وكذا نسب الانتهاء من تنفيذ خطة مديريات الخدمات للعام المالي 20192020 والتي بلغت 96%، كما تم استعراض منظومة التقنين.