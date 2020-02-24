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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هالة السعيد: 13 مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة بـ8 مليارات جنيه

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:23 م
هالة السعيد
هالة السعيد
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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طالبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بضرورة العمل على تشبيك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع المشروعات الكبرى، حتى تكون إضافة للاقتصاد القومي، مؤكدة أن هذا ما تعمل عليه الحكومة بالفعل، وعقد لقاء مع وزير قطاع الأعمال للتنسيق وخلق دور في العمل على تطوير قطاع الغزل والنسيج من خلال الصناعات المغذية المنتجة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكدت السعيد، خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن الدولة أنشأت 13 مجمعا صناعيا تضم 4500 وحدة إنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، وهناك بيئة جيدة للدفع بتلك المشروعات.

وأوضحت أن تكلفة المجمعات الصناعية بلغت 8 مليارات جنيه، انتهت من 65% من التدفقات المالية المطلوبة للانتهاء منها، وهناك مجمع أو اثنين تم الانتهاء منهما بالكامل، وبنسبة 100%، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على المزايا التنافسية في إطار خطة خاصة لكل المحافظات.

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