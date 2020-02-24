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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الطيار أبواليسر: لن أرد على محمد رمضان مجددًا.. والقضاء بيننا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:22 م
الطيار أبو اليسر
الطيار أبو اليسر
ريم محمود
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علق الطيار أشرف أبواليسر الموقوف بسبب محمد رمضان، على الفيديو الجديد الذي تم تداوله مجددًا على السوشيال ميديا أمس، وهو يقول فيه: "مفيش هنا حكومة أنا الحكومة".

قال أبواليسر، لـ"الدستور"، إنه لم يخطئ فى قوله بأنه الحكومة، قائًلا إن قائد الطائرة هو رئيس جمهوريتها، مؤكدًا: "أنا مقولتش حاجة غلط".

وأضاف أبواليسر، خلال تصريحاته، أنه ما زال فى طريق القضاء قائًلا: "أنا مش هطلع أرد عليه تانى ولا هتكلم فى الميديا مرة أخرى.. خليه يقول اللى يقوله وأنا ماشي فى طريق القضاء زى منا".

وأجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبواليسر، ضد الفنان محمد رمضان، والتى يطالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، جراء قيام الفنان محمد رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة التي يقودها الكابتن أشرف أبواليسر، مما عرضه لوقف مزاولة المهنة مدى الحياة، لجلسة الأربعاء 26 فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة مع موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

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