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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط ترفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:21 م
طقس سيئ
طقس سيئ
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خلال الأيام المقبلة، ابتداءً من اليوم الإثنين 24 فبراير.

وأضاف محافظ أسيوط إلى إجراء التجارب العملية لمواجهة السيول وبخاصة بمناطق الأنفاق وأسفل الكبارى للتأكيد على الجاهزية لمواجهة أي طارئ واتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الإعاقة بمراكز المحافظة لاستيعاب مياه الأمطار في حالة سقوطها والتأكيد على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما وجه بتجهيز المعدات للتعامل مع أى أزمات وإزالة الآثار التي قد تنتج عنها تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على بعض المراكز خلال الأيام المقبلة.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة منعقدة، على مدار الـ24ساعة طوال أيام الأسبوع، للتعامل مع الأحداث الطارئة، حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات على الأرقام التالية (2135858 088) وربطها مع غرف عمليات مراكز المحافظة ووحداتها المحلية لسرعة اتخاذ اللازم لمواجهة أى طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم توجيه جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإصدار إرشادات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين خلال سقوط أى أمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأي سوء أو ضرر- لا قدر الله- ومراجعة كل الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لافتًا إلى اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكل التخصصات "المياه- الصرف الصحي- الكهرباء- المرور- الطرق وغيرها" والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الخدمات لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التي تم وضعها مسبقًا للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي، خاصة بالطرق الرئيسية وأسفل الأنفاق والكبارى ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور بنطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.

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