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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تاجر مخدرات أثناء بيع الهيروين بدار السلام

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:19 م
مخدرات هيروين
مخدرات هيروين
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير أمن العاصمة، اليوم الإثنين، من القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته ربع كيلو هيروين بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

كان قد ورد إخطار إلى مديرية أمن القاهرة يفيد بورود معلومات إلى المقدم وسام عطية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، والرائد أحمد مختار معاون المباحث، تفيد بأن "س. ج. م"، "35 سنة"، عاطل، سبق اتهامه في عدد 8 قضايا آخرها 13736 لسنة 2016 البساتين " مخدرات"، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منطقة عزبة خير الله بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه حال تواجده بشارع الحرية بمنطقة عزبة خير الله ـ دائرة القسم، وبحوزته المضبوطات التالية (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جراما- مبلغ مالي 1200 جنيه- هاتف محمول).

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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