محمد ممدوح يبدأ تصوير «تقاطع طرق» الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان محمد ممدوح، تصوير أول مشاهده ضمن أحداث مسلسل "تقاطع طرق" الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب منى زكي كل من النجوم محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج وسيد رجب، ومن المقرر انضمام شخصية نسائية، سيتم الإعلان عنها قريبًا، بالإضافة إلى عدة شخصيات تظهر مع الانتهاء من كتابة باقي الحلقات.من ناحية أخرى، يشارك محمد ممدوح في فيلم "العنكبوت" كضيف شرف، ويقوم ببطولته أحمد السقا ومنى زكي، والعديد من النجوم ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر عرضه خلال موسم الصيف المقبل، كما يشارك كضيف شرف أيضًا ضمن أحداث فيلم "العارف.. عودة يونس" مع الفنان أحمد عز.