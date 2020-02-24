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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1050 حالة وتقديم العلاج بالمجان فى سوهاج

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:56 ص
مديرية الشئون الصحية
مديرية الشئون الصحية
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الشيخ مرزوق التابعة لمركز البلينا على مدار يومين تمكنت من خلالهما الكشف الطبى على 1050 حالة مرضية بالمجان في مختلف التخصصات الطبية "باطنة وجلدية ورمد وتنظيم أسرة ونساء وأسنان وأطفال"، بالإضافة إلى توافر جميع الأدوية اللازمة بمعدل 96 نوع دواء.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن القافلة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة.

وتفقد المسئولون بمركز أخميم برئاسة حسين علم الدين، رئيس مجلس المدينة، أعمال القافلة وتيسير كل المعوقات التي تعيق إتمام القافلة، كما وقعت القافلة الطبية الكشف المبكر للضغط والسكر وخدمات الأشعة، وتم تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات العامة والمركزية والعلاج على نفقة الدولة لذوي الأمراض المزمنة.

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج تقوم بتنفيذ قافلتين طبيتين أسبوعيًا تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، هذه القوافل انطلقت منذ بداية العام الحالى 2019.

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