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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق أولى حلقات برنامج «أمى ولا مراتى» السبت

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:55 ص
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
منار إبراهيم
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أعلنت شبكة قنوات dmc، عن موعد انطلاق أولى حلقات برنامج "أمي ولا مراتي" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، وذلك يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويذاع يوم السبت من كل أسبوع.

وكانت نشوى انتهت من تصوير البرنامج منذ فترة طويلة، وكان من المقرر عرضه خلال موسم رمضان الماضي على شاشة "dmc"، ولكن الإدارة تراجعت.

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة نشوى مصطفى في مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا.

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