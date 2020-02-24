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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 6 عناصر فى غارات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:54 ص
غارة جوية
غارة جوية
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، عن مقتل 6 عناصر على الأقل في الغارات التى شنتها إسرائيل ليلًا على موقع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني قرب دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن: "القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل 4 مقاتلين موالين لإيران، أحدهم سوري، بالإضافة إلى عنصري الجهاد الإسلامى"، موضحًا أن قوات إيرانية كانت موجودة داخل المقر الذي جرى استهدافه.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، قد أعلنت -في وقت سابق- عن مقتل اثنين من مقاتليها في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت ليل الأحد إلى الإثنين، موقعًا تابعًا للحركة بضواحي دمشق.

وأشارت سرايا القدس -في بيان لها- إلى مقتل كل من: زياد أحمد منصور، (23 عامًا)، وسليم أحمد سليم، (24 عامًا) في القصف الإسرائيلي على دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري إن الطيران الحربي الإسرائيلي قام من خارج مجالنا الجوي، ومن فوق الجولان السوري المحتل، باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة، مضيفًا " أن بعضًا من هذه الصواريخ تم تحييده عن مساره، في حين أنه تم تدمير غالبية ما تبقى قبل الوصول إلى أهدافها".

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