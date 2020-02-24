رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط: صدرنا منتجات بـ12.3 مليار دولار بعد «الكويز»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:53 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
طباعة
انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور أشرف الربيعي مدير وحدة الكويز، ومجموعة من قيادات وزارات التخطيط، المالية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام.

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
وأشارت السعيد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3151 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من وزراء المالية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة، حيث تختص اللجنة بدراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة.

واستعرضت مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية والمتمثلة في توفير مصانع سابقة التجهيز ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10- 20 ألف متر مربع في ضوء وجود طلب متزايد في هذا الشأن، علاوة على قيام الحكومة بتدريب عمالة للصناعات المستهدف جذبها، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير صناعة المنتجات الجلدية لما لدى مصر من ميزة نسبية بها نظرًا لارتفاع قيمة الجمارك في الدول الأجنبية على تلك المنتجات.

وأوضحت أنه سبق عقد اجتماع تحضيري مع مجموعة من المصدرين بالمناطق الصناعية المؤهلة لعرض الآراء والمقترحات وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين والمصدرين في هذه المناطق، لعرضها على اللجنة الوزارية في أول اجتماع لها، لافتة إلى مخاطبة الوزارات المعنية للرد على بعض الاستفسارات حول آلية تنفيذ هذه المقترحات، وقامت الوزارات بدراسة هذه الاستفسارات والرد عليها، وتم عرضها خلال اجتماع اللجنة الوزارية.
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
وحول بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المصري، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توقيعه في شهر ديسمبر عام 2004 ودخل حيز النفاذ في عام 2005 وبموجب هذا البروتوكول تتمتع كل الصادرات الصناعية المصرية بإعفاء جمركي كامل عند دخولها السوق الأمريكي، وللحكومة المصرية الحق في تحديد النطاق الجغرافي للتصدير، وتم التنفيذ في ثلاث مناطق ليصل عددها إلى 27 منطقة تتواجد في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزيرة التنمية الاقتصادية أنه منذ بداية تنفيذ بروتوكول الكويز في عام 2005 وحتى نهاية عام 2019 صدرنا منتجات مصرية تقدر قيمتها بمبلغ 12٫3 مليار دولار، كما قامت 49 شركة أمريكية بالاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن حجم صادرات الشركات الأجنبية في مصر عام 2019 بلغ 313 مليون دولار، وحجم صادرات الشركات المشتركة باستثمار مصري أجنبي عام 2019 يبلغ 91 مليون دولار، مضيفة أن هذه الشركات وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
ومن جانبه، أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر العمود الفقري لصناعة الملابس الجاهزة، لافتًا إلى ضعف الصباغة والتجهيز كأحد حلقات صناعة الملابس الجاهزة، سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، والتي لها تأثير قوي على حجم الصادرات المصرية من تلك الصناعة، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتطوير هذه الصناعة عبر تخصيص 21 مليار جنيه في هذا الاتجاه.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف الربيعي مدير وحدة الكويز، إنه وفقًا لإحصاءات 2019 احتلت مصر المركز العشرين في قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة والمنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي صادرات بلغت مليار دولار أمريكي منها حوالي 987 مليون دولار من خلال بروتوكول الكويز.

موضوعات متعلقة

بيان من النائب العام بشأن واقعة تصوير «سيدة الطالبية»

الكويت: 3 إصابات بـ «كورونا» قادمة من إيران

«بعد كشف فساد الجماعة».. الإخوان تهدد المتمردين عليها

«الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار فى عدة محافظات

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

الإفطار الدسم يؤدي إلى قوام رشيق

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

منوعات

غدًا الكويت تحتفل بالذكرى الـ59 للاستقلال

«كورونا» يغلق أبواب متحف طوكيو أمام الزوار

باريس تنعى إيرفيه بورج أبرز وجوه الإعلام فى فرنسا

حاول إثبات أن الأرض ليست كروية.. فلقي مصرعه

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

سلسلة «رحلات وسيم في عالم أديب» بمعرض مسقط للكتاب

«سهرة مع أبي خليل القباني» على مسرح «ثقافة بيلا» بكفر الشيخ

مناقشة «تمار» في مختبر السرديات بالإسكندرية

«بورسعيد والثقافة المصرية» بمركز محمود سعيد للمتاحف.. الأربعاء